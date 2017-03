Powstanie Miejskie Muzeum Miasta Lublina? Rozmowy z marszałkiem

– Znajdujące się tam zbiory odnoszące się do historii Lublina, ale także eksponaty, które byłyby przekazane lub użyczone przez mieszkańców miasta lub pasjonatów Koziego Grodu znakomicie dopełniałyby zasoby nowo utworzonego Muzeum Miejskiego – pisze radna Wcisło do prezydenta Lublina.

Co na to Ratusz? – Istniejące dziś Muzeum Historii Miasta Lublina podlega marszałkowi województwa lubelskiego –odpowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta miasta. – Trwają już rozmowy z marszałkiem dotyczące tego, by miasto mogło współorganizować i współprowadzić tę instytucję. Chcielibyśmy, aby była to po części instytucja miejska.