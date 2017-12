Prezydent przyznał już 878 medali z okazji 700-lecia Lublina

Medal 700-lecia Miasta Lublin to jedno z dwóch najbardziej prestiżowych odznaczeń przyznawanych przez prezydenta. To honorowe wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta.

Ratusz nie skąpi odznaczeń. – Wydaliśmy 878 medali – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. – Były przyznawane zarówno z własnej inicjatywy prezydenta, jak też na wniosek osobom indywidualnym oraz instytucjom.

Medale trafiały do ludzi kultury: od artystów po organizatorów wydarzeń i gospodarzy miejsc oraz tych, którzy je tworzyli. Odznaczano sportowców, w tym awansujących żużlowców, społeczników, redakcje, w tym naszą, naukowców, nauczycieli...

Za szczególnie zasłużony dla miasta został uznany także Zarząd Dróg i Mostów. Najpierw medal dostała cała jednostka, a kilkanaście dni później niektórzy jego pracownicy, od dyrektora po kadrową.

– Wyprodukowanie jednego medalu w Mennicy Polskiej to koszt 100 zł – mówi Krzyżanowska. Wręczone już medale kosztowały 87 800 zł. Do tego trzeba doliczyć ramę, okładkę i wygrawerowanie nazwiska lub nazwy odznaczanego.

Według jawnego rejestru umów zawieranych przez miasto (rejestrumow.lublin.eu), zlecenia na okładki sumują się do 18,5 tysięcy, a na grawerowanie do blisko 10 tys. zł. Razem z wydanymi już medalami daje to koszt 116 tys. złotych. Dodatkowo na 25 tys. zł opiewają umowy na ramy, ale nie można ich wprost doliczyć do rachunku, bo dotyczą nie tylko tego odznaczenia.

Medali jeszcze przybędzie, bo są kolejne prośby o ich wręczenie, na przykład wszystkim radom dzielnic, których mamy 27. O ich odznaczenie prosi miejski radny Zbigniew Ławniczak (PiS).

– Znam ciężką społeczną pracę członków rad dzielnic, ponieważ sam tworzyłem taką radę i pracowałem w niej społecznie – przekonywał prezydenta na piśmie radny Ławniczak, a przekonywać nie musiał, bo od zastępcy prezydenta dostał odpowiedź, że rady dzielnic „są uwzględnione w planie wyróżnień”.

Chociaż medal miał być przyznawany w roku 2017, czyli podczas jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, to zbliżający się sylwester nie przerwie pasma odznaczeń.

– Wydawanie medali nie zakończy się wraz z rokiem kalendarzowym – przyznaje rzeczniczka prezydenta. – Można się spodziewać, że będą wydawane także w styczniu, a nawet w lutym. Wniosków o ich przyznanie jest sporo, a chcemy uhonorować osoby, które powinny być uhonorowane.