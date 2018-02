Próbna matura z chemii na Uniwersytecie Przyrodniczym

Do piątku trwają zapisy na próbną maturę z chemii. Egzamin odbędzie się 24 lutego na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Informacje i zapisy na stronie internetowej www.up.lublin.pl/foodscience. – Do tej pory mamy ok. 170 zainteresowanych. Zapisują się maturzyści z Lublina, ale też Chełma, Zamościa, Puław czy Lubartowa. Przewidzieliśmy 250 miejsc – mówi dr Jadwiga Stachowicz z Katedry Chemii UP. – Na egzaminie pojawią się typowe maturalne pytania z zakresu rozszerzonego.

Pod koniec kwietnia 30 najlepszych uczestników próbnej matury weźmie udział w warsztatach doświadczalno-laboratoryjnych pod okiem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego.