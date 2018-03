Próbował obrobić bankomat w Lublinie. Nie udało się [zdjęcia, wideo]

28-letni mieszkaniec woj. małopolskiego wpadł w poniedziałek. Był w jednym z mieszkań w Lublinie. To on na początku stycznia próbował dostać się do bankomatu w dzielnicy Tatary. Chciał to zrobić przy pomocy wiertarki i innych narzędzi. Po rozwierceniu zamka usiłował dostać się do kasetki. Pieniędzy jednak nie zabrał, gdyż spłoszył go alarm.

28-latek przyznał się do usiłowania włamania.

Ale to nie wszystko. Policjanci w mieszkaniu znaleźli wiertarki i łomy, które najprawdopodobniej służyły mu do popełniania innych przestepstw. Policjanci znaleźli jeszcze żetony pochodzące z właman do myjni samochodowych.

Mężczyzna od stycznia do lutego włamał się do dwóch myjni samochodowych w okolicach ul. Witosa. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 4,5 tys. zł. W tym samym czasie bezskutecznie próbował włamać się jeszcze do dwóch takich myjni.

Złodziej trafił do policyjnego aresztu. Na poczet przeszłych kar zabezpieczono od niego około 1700 zł oraz samochód.

Zgodnie z kodeksem karnym może mu grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.