Przebudowa deptaka w Lublinie. Przyjechały nowe drzewa

Podrośnięte drzewa mają być sadzone bezpośrednio do gruntu. Ziemia wokół każdego pnia będzie zabezpieczona żeliwną kratą położoną na tym samym poziomie, co chodnik. Platany będą też od spodu podświetlane reflektorami wbudowanymi w nawierzchnię. Nie są to jedyne drzewa, których można się spodziewać. Obok Ratusza i przy Bramie Krakowskiej pojawią się drzewa w donicach.

Jeszcze dziś na przebudowywany deptak mogą być dostarczone nowe latarnie. Klosze będą takie same, jak te z dolnej części pl. Litewskiego, ale będą montowane po dwie na jednym słupie.