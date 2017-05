Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino jednak tańsza

Prace mają być prowadzone na dwujezdniowym odcinku ulicy od Poczekajki do ul. Armii Krajowej. To ma być bardzo szybka przebudowa, bo rządowe pieniądze przyznane Lublinowi na odnowę tej ulicy muszą być rozliczone jeszcze w tym roku. Z tego powodu miejski Zarząd Dróg i Mostów wymaga, by wszystkie prace zakończyły się do 10 listopada.

W tym czasie trzeba całkowicie rozebrać i zbudować od podstaw najpierw jedną a potem drugą jezdnię, na nowo wybudować chodniki, poprowadzić ścieżki rowerowe oraz odnowić kładkę przerzuconą od ul. Leonarda do ul. Ułanów. Kładka po remoncie ma służyć nie tylko pieszym, ale i rowerzystom. Za kościołem, na terenie zielonym powstać ma parking na około 30 samochodów. Jednocześnie odnowiony ma być też krótki odcinek ul. Armii Krajowej między wiaduktami przy ul. Ułanów i skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Monte Cassino.

Takiego zadania chcą się podjąć trzy firmy. W piątek otwarto ich oferty złożone do miejskiego przetargu. Wszystkie firmy dają na swoją pracę pięć lat gwarancji, więc o wyborze wykonawcy zdecyduje wyłącznie cena.

Najkorzystniejszą oferuje warszawski Budimex, który chce wziąć zlecenie za niecałe 7,6 miliona zł, podczas gdy miasto oszacowało wartość prac na blisko 13,6 miliona. Do tej kwoty nie zbliżyły się też pozostała dwie firmy: KPRD z Lublina wystartowało w przetargu z ceną 8,8 mln zł, a pruszkowski Strabag wycenił roboty na 9,7 mln.

Roboty drogowe będą się wiązały z dużymi utrudnieniami dla kierowców, w trakcie przebudowy ruch ma być prowadzony jedną jezdnią w obu kierunkach.

Na swoją kolej musi jeszcze czekać jednojezdniowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino między ul. Zana i al. Kraśnicką. Tego fragmentu, również mocno sfatygowanego, przebudowa nie dotyczy. (drs)