Publikacje naukowe uczelni medycznych będzie można znaleźć w internecie

– To w zasadzie pierwsza w kraju próba całościowego podejścia do tematu otwartości dostępu do nauki oraz pokazania potencjału naszych naukowców. W tej chwili nie ma czegoś takiego – mówi o Polskiej Platformie Medycznej Renata Birska, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W platformie znajdą się prace naukowe badaczy z uczelni medycznych z Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy, a także z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

– Głównymi odbiorcami platformy będą studenci i pracownicy naukowi. Ale założenie jest takie, żeby z publikacji mógł skorzystać każdy zainteresowany, na przykład przedsiębiorcy, którzy chcieliby skomercjalizować wyniki badań naukowych – mówi Birska.

Wartość projektu, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, wynosi ponad 37 mln zł. Do uczelni z Lublina w ramach tej kwoty trafi 3 mln 674 tys. zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup systemu informatycznego, sprzętu oraz wynagrodzenia dla pracowników, którzy będą zajmować się gromadzeniem i aktualizacją danych zamieszczanych w platformie.