Radiowa Dwójka poprowadzi audycję z Lublina

Długa i burzliwa historia miasta, które lokowano na prawie magdeburskim ponoć już za czasów księcia Bolesława Wstydliwego, będzie jednym z głównych wątków sobotniej audycji.

Z badaczami i animatorami kultury, m.in. Teresą Klimowicz, Aleksandrą Wasak i Grzegorzem Jędrkiem, dziennikarze Dwójki przyjrzą się zarówno historii, jak i współczesności Lublina - literackiej, architektonicznej, żydowskiej. Ponieważ dla wielu przybyszów właśnie Lublin jest bramą między Wschodem a Zachodem Europy, tematem rozmowy z doktorem Andrijem Saweneciem i ks. dr. Stefanem Bartuchem będą wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa.

Lublin cieszy się też zasłużoną sławą polskiej stolicy folku. Na pewno w audycji pojawi się więc temat atrakcji przygotowanych przez Warsztaty Kultury na zbliżający się Jarmark Jagielloński, nie zabraknie folkowej muzyki, także wykonywanej na żywo, m.in. przez Orkiestrę św. Mikołaja i Odpust Zupełny. Gośćmi studia Dwójki będą artyści związani z Lublinem - wśród nich Bartłomiej Wąsik, Marcin Wroński i Janusz Opryński. Dziennikarze wejdą z mikrofonem również do lubelskich podziemi i trolejbusów.

„Dwójka na miejscu” to nowa, wprowadzona do wakacyjnej ramówki audycja, dzięki której słuchacze mają okazję do częstych spotkań z dziennikarzami Programu 2 Polskiego Radia nie tylko na antenie, lecz także w wielu interesujących miejscach naszego kraju. Wśród miast, które gościły dziennikarzy Dwójki, były już: Kazimierz Dolny, Olsztyn, Warszawa-Wilanów, Katowice, Żagań i Świdnica.