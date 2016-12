Konkurs na specjalistę w rządowej agencji, w którym wystartował lubelski radny PiS Zbigniew Ławniczak, został zamknięty bez wyboru zwycięzcy z „powodów formalnych”. Prawdopodobnie zostanie ogłoszony jeszcze raz.

Ławniczak startował w konkursie ogłoszonym przez lubelski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na funkcję „specjalista, stanowisko pracy ds. nieruchomości”.

Kiedy komisja konkursowa przesłała już imię i nazwisko kandydata rekomendowanego na to stanowisko do centrali ARiMR w Warszawie, zapytaliśmy Agencję, kto wygrał konkurs. Według naszych nieoficjalnych informacji był to właśnie Ławniczak, o czym pisaliśmy 1 grudnia. Chcieliśmy dowiedzieć się też, czy na stanowisko specjalisty rzeczywiście nie jest wymagane żadne doświadczenie, bo takiego zapisu w ofercie konkursowej nie było.