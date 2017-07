Remont ul. Bohaterów Monte Cassino. Wjeżdżają mimo zakazu. Będą mandaty?

– Samochody wjeżdżające za zakaz utrudniają ruch pojazdom komunikacji miejskiej i utrudniają prace drogowe – wyjaśnia Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. Wczoraj strażnicy nie sięgali jeszcze po bloczek z mandatami, ale nie wykluczają, że zaczną to również karać. – Mandat za takie wykroczenie może wynieść od 20 do 500 zł, dodatkowo na osobę popełniającą takie to wykroczenie nakładanych jest pięć punktów karnych.

Nieco inaczej wygląda sprawa z wjazdem na zamkniętą drogę od strony ronda. Z tej strony wjeżdżać mogą też mieszkańcy przyległych ulic: Skrzetuskiego i Leonarda. Ale tabliczka informuje, że za znak wolno wjechać także kierowcom zmierzającym do ul. Jutrzenki, a jest to pułapką.

Żeby dojechać do ul. Jutrzenki trzeba by było złamać ustawiony dalej zakaz, z którego wyłączone są jedynie pojazdy komunikacji miejskiej. Stosując się do tego zakazu kierowca powinien wjechać na osiedle, z którego do ul. Jutrzenki nie ma dojazdu.