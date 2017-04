Rodzice molestowali własne dzieci i nagrywali to? Koniec procesu małżeństwa

Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy Lublin – Zachód. Był to już drugi proces Jolanty i Zbigniewa Z.* W marcu 2014 roku mężczyzna został skazany na 6,5 roku więzienia za molestowanie córek i produkowanie dziecięcej pornografii. Jego żonie sąd wymierzył karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Uznał, że kobieta pomagała mu w skandalicznym procederze.

Od wyroku odwołała się obrona oraz kurator małoletnich pokrzywdzonych. W rezultacie rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji zostało uchylone. Sprawa wróciła na wokandę. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Sekret małżonków z Lublina wyszedł na jaw przez przypadek, w maju 2012 r. Mieszkaniec miasta znalazł na ulicy kartę pamięci. W domu sprawdził jej zawartość na komputerze. Szukał informacji, które pomogłyby ustalić właściciela zguby. Zobaczył pornograficzne zdjęcia małych dziewczynek i zawiadomił policję.

Mundurowi ustalili, że na fotografiach są córeczki małżeństwa Z. Młodsza z dziewczynek miała 6, a starsza 8 lat. Ich rodzice trafili do aresztu.

Zbigniew Z. został później oskarżony o wykorzystywanie seksualne córek pomiędzy czerwcem 2011 roku a majem 2012. Mężczyzna miał także robić zdjęcia i filmy pornograficzne z udziałem córek. Niektóre z materiałów powstały jeszcze w 2005 roku. Z. zarzucono również posiadania pornografii dziecięcej od 2000 roku.

Jego żonę oskarżono o pomaganie mężowi w molestowaniu dzieci. Według prokuratury nie próbowała powstrzymać małżonka. Miała wręcz namawiać męża do fotografowania i filmowania rozebranych dziewczynek.

Podczas przesłuchania w prokuraturze mężczyzna nie przyznał się do molestowania dzieci, a jedynie do wykonywania pornograficznych zdjęć. Zaprzeczał również, by od lat gromadził dziecięcą pornografię. Kobieta twierdziła zaś, że nie widzi nic złego w fotografowaniu córek przez ich ojca, w pozycjach ukazujących intymne miejsca. Nie przyznała się do żadnego zarzutu.

Małżonkom grozi do 12 lat więzienia. Wyrok w ich sprawie zostanie ogłoszony w najbliższą środę.

* Imiona i nazwiska zostały zmienione