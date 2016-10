Rodziny smoleńskie zbierają podpisy. Nie chcą ekshumacji

Za pośrednictwem strony internetowej petycje.pl można podpisywać list otwarty w sprawie powstrzymania ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Apelują o to jego autorzy – część rodzin osób, które zginęły pod Smoleńskiem.

„Za kilka dni wszyscy pójdziemy na cmentarze: zapalimy świece, przyniesiemy kwiaty. Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej staną nad grobami swoich bliskich może po raz ostatni. Nie wiemy, co się może wydarzyć w ciągu następnych dni i tygodni” – czytamy w informacji rozesłanej do mediów.

List podpisany przez 238 członków 17 ofiar katastrofy smoleńskiej został opublikowany kilka dni temu. Sprzeciwiają się oni planowanym ekshumacjom i apelują do władz, hierarchów kościelnych i „wszystkich ludzi dobrej woli” z prośbą o pomoc.

Po stronie autorów apelu opowiedział się m.in. ks. prof. Alfred Wierzbicki, kierownik Katedry Etyki KUL.

– Oni to przemyśleli, głęboko przeżywają i nie wyrażają zgody. Mają prawo żądać, by ich tragicznie zmarłym bliskim dać spokój. Ekshumacja może mieć miejsce, ale tylko wtedy, gdy rodziny się zgadzają – mówił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

O planowanych ekshumacjach zwłok ofiar katastrofy członkowie ich rodzin dowiedzieli się z pism przesłanych przez Prokuraturę Krajową. Śledczy chcą ustalić m.in., czy na pokładzie prezydenckiego tupolewa nie doszło do eksplozji materiałów wybuchowych. Badania mają być prowadzone m.in. w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie.