Skargi na śliskie chodniki w Lublinie. "Kilka razy zgłaszaliśmy do Straży Miejskiej, nic to nie dało"

– To była walka o byt – tak swą wczorajszą drogę do pracy opisuje pan Jacek, jeden z wielu Czytelników, którzy prosili o pomoc naszą redakcję. – Kilkukrotnie się poślizgnąłem. Jestem bardzo ciekaw jak na takiej nawierzchni radzą sobie osoby starsze, dla których upadek może nieść bardzo przykre konsekwencje.

Jak krzywe lodowisko wyglądał wczoraj choćby chodnik wzdłuż ul. 3 Maja po stronie pl. Litewskiego. Ten, który prowadzi do ważnego przystanku komunikacji miejskiej. Lód nie pojawił się tu znienacka, nawierzchnia wyglądała tak samo również w poniedziałek rano. Pieszym to przeszkadzało, służbom komunalnym najwyraźniej nie, mimo że to jeden z chodników objętych „stałym utrzymaniem”.

– Wykonawca twierdzi, że realizował tutaj prace. Jeżeli tak, to realizował je słabo – przyznaje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Możliwe, że po raz pierwszy tej zimy zostaną użyte wobec wykonawcy środki przewidziane umową – dodaje. Jednak w żaden sposób słowa te nie przełożyły się na stan chodnika. Po południu wyglądał dokładnie tak samo, jak wyglądał rano.

Skargi na stan chodników docierały do nas także z kilku innych ulic, w tym Biernackiego, czy Wolskiej, zresztą nie tylko do nas. – Kilka razy zgłaszaliśmy to do Straży Miejskiej, nic to nie dało – mówi jeden z Czytelników, który dzwonił do redakcji. – Mieliśmy trzy zgłoszenia z ul. Wolskiej, w tym dwa dotyczące chodnika. Przekazaliśmy sprawę do Zarządu Dróg i Mostów – potwierdza Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej. – Zlecenie zostało przekazane wykonawcy – informuje Kieliszek.

* Z interwencją w sprawie śliskich chodników zarządzanych przez władze miasta można dzwonić do Zarządu Dróg i Mostów od godz. 6 do 21 (tel. 81 466 57 89). * W pozostałych godzinach do Straży Miejskiej (tel. 986). Strażnicy przyjmują również interwencje w sprawie nienależycie odśnieżonych chodników, za których utrzymanie odpowiadają prywatni zarządcy, np. administratorzy kamienic.