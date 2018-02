Najprawdopodobniej w przyszłym roku rozpocznie się budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia chce, by obiekt był gotowy przez rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021

O budowie nowej stomatologii mówiło się od lat. Oficjalnie przenosiny SCK kilka miesięcy temu zapowiedział rektor uniwersytetu prof. Andrzej Drop. Centrum, którego jednostki działają w budynkach przy ul. Karmelickiej (na zdjęciu) i Lubartowskiej, przeniesie się na teren uczelnianego kampusu przy ul. Chodźki.

- Budynek będzie miał pięć, albo sześć pięter, oraz dwie kondygnacje podziemne, na których znajdą się m.in. miejsca parkingowe. W obiekcie powstaną sale wykładowe i seminaryjne oraz gabinety zabiegowe, w których studenci będą mogli odbywać zajęcia praktyczne – mówi Małgorzata Łobodzińska, zastępca kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia właśnie ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku. Koszt prac nie jest jeszcze znany. 30 mln zł do inwestycji dołoży Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze na wkład własny uczelnia chce pozyskać m.in. ze sprzedaży obecnej siedziby centrum przy ul. Karmelickiej.

Już raz znalazła nabywcę skłonnego zapłacić ok. 11 mln zł, ale na przeszkodzie stanęły wątpliwości związane z własnością działki. Teraz zostały one wyjaśnione i uczelnia przymierza się do ogłoszenia nowego przetargu.