Strzelanina w Lublinie. 35-latek strzelał do dwóch osób

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę w Lublinie na rogu ulicy Chopina i Sądowej. 35-latek strzelał do dwóch 24-latków. Napastnik został powalony i obezwładniony przez niedoszłe ofiary.

Do strzelaniny doszło około godziny 21.30. – 35-latek z Lublina oddał strzały w kierunku dwóch 24-latków, mieszkańców powiatu chełmskiego. Młodzi mężczyźni obezwładnili i powalili na ziemię napastnika przytrzymali go na chodniku aż do momentu przyjazdu patrolu policji – mówi Anna Kamola z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Przy 35-latku zabezpieczono pistolet. Biegli wypowiedzą się, czy jest to broń gazowa czy też na ostrą amunicję – dodaje Anna Kamola.

W wyniku szarpaniny 35-latek ma rozbitą głowę. Bezpośrednio z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala, gdzie znajduje się pod opieka lekarzy i nadzorem policji.

Mieszkaniec Lublina jest dobrze znany wymiarowi sprawiedliwości, bowiem w przeszłości miał już konflikty z prawem.