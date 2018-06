Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z sukcesem w Rosji

– To dla nas ogromny sukces, bo pojechaliśmy na ten konkurs po raz pierwszy. Poza tym byliśmy pierwszym uniwersytetem medycznym z Polski, który wziął w nim udział – opowiada Justyna Kwolczak, studentka V roku kierunku lekarskiego UM w Lublinie, która z czwórką kolegów zajęła drugie miejsce w konkursie. – Tym bardziej cieszymy się, że międzynarodowe jury, w którym byli wykładowcy z uczelni medycznych, tak nas doceniło. Drużyna niemiecka, która wygrała, wyprzedziła nas tylko jednym punktem.

W pierwszym etapie konkursu startowało 75 drużyn. – Dostaliśmy trzy przypadki kliniczne, do których musieliśmy przygotować tok diagnostyczny i terapeutyczny. Po tym etapie do finału dostało się już tylko 12 drużyn – opowiada Justyna Kwolczak. – Dwa tygodnie przed finałem organizatorzy konkursu wysłali nam 10 przypadków klinicznych. Chodziło o pacjentów, którzy rzeczywiście byli leczeni w Nowosybirsku czy Moskwie. Było to o tyle trudne, że wszystkie choroby były bardzo rzadkie, m.in. nocna napadowa hemoglobinuria, z którymi podczas zajęć na uczelni praktycznie się nie stykamy. Musieliśmy więc sięgnąć do dodatkowej literatury i baz medycznych.

Podobnie jak w pierwszym etapie, do każdego przypadku studenci musieli zaprezentować tok diagnostyczno - terapeutyczny i postawić ostateczną diagnozę.

– W finale musieliśmy mieć prezentację oraz plik tekstowy, w którym przedstawiliśmy, w jaki sposób i dlaczego leczylibyśmy konkretnego pacjenta – mówi Justyna Kwolczak.