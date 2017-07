Studia w Lublinie. Na których kierunkach są jeszcze miejsca?

Lubelskie uczelnie wciąż szukają chętnych do podjęcia studiów na niektórych kierunkach.

Na UMCS można jeszcze wybierać z 25 różnych propozycji. Wśród nich są m.in.: matematyka, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, germanistyka, a także chemia techniczna oraz administracja publiczna na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Dodatkowa rekrutacja zakończy się w drugiej połowie września.

– Na niektórych kierunkach pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Z pewnością, tak jak co roku, duży ruch w systemie internetowej rejestracji kandydatów odnotujemy we wrześniu, gdy zostaną ogłoszone wyniki poprawkowej matury – mówi Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego uczelni.

Na KUL indeksy czekają jeszcze na blisko 50 kierunkach, m.in. administracji, architekturze krajobrazu, biotechnologii oraz filologiach: germańskiej, klasycznej, niderlandzkiej, polskiej, romańskiej i słowiańskiej. Uczelnia prowadzi wolny nabór, który potrwa do wyczerpania miejsc.

– Kandydaci, którzy spełniają kryteria i dostarczą wymagane dokumenty, przyjmowani są w kolejności zgłoszeń – wyjaśnia Katarzyna Bojko z biura rzecznika prasowego uniwersytetu.

Do 13 września chętnych do podjęcia studiów na blisko 30 kierunków szukać będzie Uniwersytet Przyrodniczy.

Politechnika Lubelska dodatkową rekrutację

prowadzi do 15 września. Zainteresowani mogą starać się o przyjęcie na elektrotechnikę, inżynierię biomedyczną, inżynierię produkcji, inżynierię środowiska, inżynierię odnawialnych źródeł energii, edukację techniczno-informatyczną oraz matematykę.