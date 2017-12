Święta na drogach woj. lubelskiego: 6 osób zginęło

W niedzielę w Rudzieńcu (pow. parczewski) doszło do tragicznego wypadku. Zginęła 82-letnia kobieta.

Policjanci podsumowali bilans wypadków do których doszło podczas ostatnich pięciu dni. W Lubelskiem doszło do 25 wypadków.

W ciągu pięciu minionych dni na drogach naszego województwa doszło do 25 wypadków, w których śmierć poniosło 6 osób, a 27 odniosło obrażenia. Policjanci odnotowali także ponad 300 kolizji i ujawnili ponad 60 nietrzeźwych kierujących.

Do największej ilości zdarzeń doszło w przedświąteczny piątek. - Wówczas odnotowaliśmy 10 wypadków, w których śmierć poniosły aż 3 osoby. Z kolei do najmniejszej ilości wypadków doszło we wtorek. Odnotowaliśmy 4 zdarzenia, w których obrażenia odniosło 7 osób - informuje Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji.

W ubiegłym roku w ciagu trzech świątecznych dni doszło do 9 wypadków, w których obrażenia odniosło 9 osób, zaś 2 osoby zginęły.

Jak było w kraju?

Od 22 do 26 grudnia na drogach doszło do 373 wypadków, w których zginęły 42 osoby, a 447 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 883 nietrzeźwych kierowców.

Przed rokiem w analogicznym okresie w 428 wypadkach zginęły 53 osoby, 504 zostały ranne.