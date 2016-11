Szpital wojskowy w rozbudowie. Nowy budynek prawie gotowy

Budynek zostanie oddany do użytku w kwietniu przyszłego roku. To najbardziej kosztowna część inwestycji – razem z wyposażeniem pochłonie ok. 70 mln zł

Prace budowlane na terenie szpitala przy Al. Racławickich idą pełną parą. – Inwestycję podzieliliśmy na dwa zadania: nadbudowę głównego budynku wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz budowę nowego budynku z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców– informuje płk Wiesław Tyrka, który nadzoruje inwestycję. – Działalność leczniczą w nowym budynku zaczniemy najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku, a pierwsze śmigłowce wylądują na naszym lądowisku pod koniec przyszłego roku.

Jak podkreśla płk Wiesław Tyrka, prace idą zgodnie z harmonogramem. Najbardziej zaawansowane są te związane z nowym ośmiokondygnacyjnym budynkiem.

– Wszystkie piętra są już gotowe, wylana jest już także płyta lądowiska. W tym momencie wykonywana jest elewacja i trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku – mówi płk Tyrka. – W tym przypadku prace idą nawet szybciej niż przewidywał harmonogram. Mamy dwutygodniowe wyprzedzenie.

Budynek zostanie oddany do użytku w kwietniu przyszłego roku.

– Będą tam zlokalizowane oddziały: chirurgii, intensywnej terapii i anestezjologii, szpitalny oddział ratunkowy, laboratorium, pracownia histopatologii, apteka zakładowa, blok operacyjny, izba przyjęć oraz sterylizatornia – wylicza płk Tyrka. – Do tego trzeba dodać zaplecze techniczne. Z nowego skrzydła będzie można przejść łącznikiem do głównego budynku szpitala. Do końca zbliżają się też prace związane ze zmianą konstrukcji dachu. – Będzie gotowy już w okolicach 15-16 listopada. Wszystkie prace związane z nadbudową powinny się zakończyć w najbliższych tygodniach – zaznacza płk Tyrka.

Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma się zakończyć do 2018 roku. Całkowity jej koszt to ok. 106 mln zł. Budowa nowego budynku to najbardziej kosztowna część inwestycji – razem z wyposażeniem pochłonie ok. 70 mln zł. 80 proc. tej kwoty pochodzi ze środków MON, reszta pieniędzy to środki własne szpitala.