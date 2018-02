Tak wygląda Szkoła Podstawowa nr 4. Dni otwarte [zdjęcia]

Przede wszystkim pokazać chcemy, że uczniowie będą się uczyli w pięknie wyremontowanej placówce – mówi Alina Broniowska, dyrektor „Czwórki”. – Naszą mocną stroną są też godziny pracy. Klasy młodsze będą kończyły zajęcia nie później niż o godz. 15.50. Dodatkowo dzieci młodsze uczyć będą się na oddzielnych piętrach. Żeby uniknąć nieprzewidzianych sytuacji będą miały też zajęcia w-f na oddzielnej sali gimnastycznej.

Z oferty świetlicowej korzystać będą mogli nie tylko uczniowie klas 1-3, ale także wszyscy potrzebujący tego uczniowie. Wolny czas spędzać będą mogli m.in. biorąc udział w wielu kółkach zainteresowań.

- Co bardzo ważne, a o co pytali wczoraj rodzice to stołówka – dodaje Broniowska. – Muszę przyznać, że cieszy się ona dużą popularnością, bo nie korzystamy z cateringu tylko prowadzimy własną kuchnię.