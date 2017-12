Tata złodziej w centrum handlowym. Zobacz jak ukradł kurtkę przy dziecku [wideo]

Jak widać na nagraniu mężczyzna z dziecięcym wózkiem wchodzi do jednego ze sklepów w galerii handlowej przy ul. Lipowej w Lublinie. Wykorzystuje fakt, że pracownica sklepu jest zajęta, stawia wózek za wieszakiem z ubraniami i kradnie jedną z kurtek. Chowa ją w wózku i wychodzi.

Policjanci zwracają się z apelem do złodzieja. - Proszę oszczędzić sobie resztki wstydu i zgłosić się od razu do komisariatu. Podajemy dokładne dane: Lublin ul. Tomasza Zana 45, tel. (81) 535 48 00. Im szybciej Pan to zrobi tym szybciej zniknie Pana wizerunek z naszej internetowej strony. Czynne całą dobę. Prosimy nie zapomnieć o kurtce, zwłaszcza tej kradzionej! - apeluje Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.