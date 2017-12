Obchodzimy te same święta, ale nawet mieszkając na tym samym osiedlu, mamy różne obyczaje. Chcemy to pokazać - mówi Emilia Lipińska, współorganizator warsztatów "Święta po sąsiedzku". Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia w Centrum Spotkania Kultur. Trwają zapisy.

Warsztaty zorganizują CSK oraz Fundacja "Dwa Ognie", która zajmuje się m.in. animacją zabaw dla dzieci.

Co czeka uczestników? - Będziemy nakrywać stoły świąteczne, zgodnie z indywidualną tradycją każdej rodziny. To punkt wyjścia do dalszych rozważań nt. podobieństw i różnic kulturowych u naszych sąsiadów: bliskich i dalekich. Zapraszamy całe rodziny, nie ma ograniczeń wiekowych - dodaje Lipinska, która jest prezesem fundacji. W wydarzeniu wezmą też udział goście z zagranicy.

Warsztaty są bezpłatne. Chętni mogą się zpaisywać dzwoniąc pod numer 609 890 491 albo 81 441 56 34. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15 w CSK. Odbędzie się w dwóch turach (od godz. 15 do godz. 16 i od godz. 16 do godz. 17).