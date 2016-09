To będzie największy pogrzeb w Lublinie w powojennych czasach

Dopiero w przyszłym roku pochowane mogą być ludzkie szczątki wykopane przy okazji przebudowy pl. Litewskiego. Najpierw muszą przejść badania antropologiczne. Później trafią do zbiorowej mogiły, ale nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie.

Szczątków do pochowania jest bardzo dużo, o wiele więcej, niż spodziewali się archeolodzy. – To około 300 kompletnych szkieletów i ok. 2,5 metra sześciennego kości luzem – wylicza Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta.