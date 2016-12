To już dzisiaj! Drogowcy otworzą zachodnią obwodnicę Lublina

Budowa zachodniej obwodnicy ruszyła 29 października 2014 roku. Wykonawca, czyli Budimex, zakończył prace na kilka dni przed umownym terminem, 29 listopada. – Po ponad dwóch latach budowy mamy w regionie kolejny odcinek drogi ekspresowej. S19 pomiędzy węzłami Lublin Sławinek a Lublin Węglin ma długość nieco ponad 9,7 km – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Nowy odcinek, w pewnym sensie, domyka obwodnicę Lublina. W pewnym sensie, bo żeby zamknąć pierścień wokół miasta władze Lublina rozważają budowę drogi zwanej „południową obwodnicą”, łączącą węzeł Konopnica z węzłem Felin.

Ale to przyszłość. Tymczasem zachodnia i północna cześć obwodnicy pozwala ominąć Lublin na kierunku Rzeszów–Warszawa–Zamość–Chełm–Biała Podlaska. Kierowcy jadąc tą trasą nie muszą już wjeżdżać do miasta. – To pół godziny jazdy mniej dla kierowców obsługującej przewóz przesyłek m.in. z Kraśnika do Chełma i Zamościa – mówi Wiesław Gwiazdowski z kraśnickiej firmy transportowej Rex. – Będą realne oszczędności na paliwie, bo tiry nie będą stały w korkach – dodaje.

To, co dla jednych jest błogosławieństwem, dla innych może być uciążliwe. – Mieszkam 60 metrów od skraju drogi. Spodziewam się sporego hałasu po puszczeniu ruchu – mówi pani Barbara z Tereszyna. – Boję się także smogu. Kiedyś tu był raj na ziemi. Las, ptaszki i cisza – dodaje.

Już od pierwszego dnia obecność na nowej drodze zapowiada policja. – Służbę na tym odcinku będzie pełnić załoga w oznakowanym radiowozie. W razie potrzeby będzie służyć kierowcom pomocą – mówi nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Inwestycja kosztowała 620 mln zł, z czego prace budowlane pochłonęły 424 mln zł. – Reszta to prace projektowe, wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, wykopaliska archeologiczne oraz nadzór – dodaje Krzysztof Nalewajko. Drogowcy w ramach specustawy drogowej przejęli pod budowę tej obwodnicy 390 budynków oraz 265 działek.

Zachodnia obwodnica Lublina to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci po zewnętrznej stronie. Obiekty w ciągu drogi i nad nią zbudowano w układzie docelowym. Powstało dwanaście obiektów inżynierskich: wiaduktów i mostów, kładka dla pieszych i rowerzystów oraz górne przejście dla zwierząt dużych.

Dofinansowanie do budowy z Funduszy Europejskich w ramach programu Infrastruktura i Środowisko to ok. 274 mln zł.