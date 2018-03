Toaleta z pl. Litewskiego ma szansę na antynagrodę

Nominowany budynek z pl. Litewskiego jest w zasadzie tylko wejściem do podziemnego szaletu. Zapowiadany był jako „niewielki pawilon o lekkiej, przeszklonej konstrukcji” (to cytat z dokumentacji). Efekt rozminął się z finezyjnym opisem.

O tym, czy nasz szalet zdobędzie antynagrodę, zdecydują głosy internautów. Można je oddawać do końca tygodnia. Szansę na „zwycięstwo” są jednak znikome, bo do miana Makabryły nominowanych jest jeszcze dziewięć architektonicznych koszmarków, a niemal pewnym zwycięzcą jest „przebudowa willi” w Zakopanem, która razi w oczy tak bardzo, że do wczoraj zgarnęła już ponad 50 proc. wszystkich głosów oddanych w plebiscycie. Mało prawdopodobne, by straciła prowadzenie.

Nasz szalet zajmował wczoraj zaszczytne ostatnie miejsce z wynikiem... 2 proc. głosów.