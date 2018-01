Ciężki sprzęt kawałek po kawałku rozbiera jedną ze środkowych części ponad trzydziestoletniej konstrukcji. Do tych robót wynajęty został podwykonawca z Warszawy, wyspecjalizowana spółka Polska Grupa Wyburzeniowa. Jej pracownicy muszą pilnować, by nikt nie wchodził na zamkniętą konstrukcję, bo może się to skończyć tragedią.

Stary wiadukt nie zniknie zbyt szybko. Po pierwsze dlatego, że do rozebrania jest aż 750 metrów żelbetowej konstrukcji. Po drugie, trzeba uważać na znajdujące się poniżej tory kolejowe i sieć zasilającą elektrowozy. Dlatego rozbiórka może trwać dwa miesiące. – I to przy założeniu, że będzie sprzyjająca pogoda – zastrzega Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Zasadnicza budowa powinna się rozpocząć wiosną. Jej wykonawcą będzie warszawski Budimex, który musi się spieszyć, bo z całym zadaniem musi się uporać do końca marca przyszłego roku. Zadanie jest bardzo duże. W miejscu starego wiaduktu trzeba wybudować cztery nowe.

Dlaczego aż cztery? Ul. Grygowej stanie się drogą dwujezdniową, a każda jezdnia będzie przebiegać dwoma wiaduktami. Dlaczego aż dwoma? Bo mniej więcej w połowie doliny, którą biegną tory, powstanie specjalny nasyp. Dzięki niemu będzie można zbudować krótsze, a przez to wytrzymalsze wiadukty.

Cztery nowe obiekty powinny stanąć jeszcze w tym roku. – Ich betonowe konstrukcje powinny być w tym roku gotowe – spodziewa się Kieliszek. Pozostały czas będzie można wykorzystać na takie prace, jak budowę nawierzchni, montaż barierek, latarni oraz trakcji trolejbusowej, która pobiegnie od ronda przy zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego aż do skrzyżowania z ul. Metalurgiczną. Za wszystko to miasto zapłaci spółce Budimex nieco ponad 70 mln złotych.

Nowa trakcja zapewni trolejbusom możliwość dojazdu do bazy od strony ul. Mełgiewskiej. W tym celu konieczne będzie jeszcze przedłużenie trakcji kończącej się dziś na pętli komunikacyjnej „Mełgiewska WSEI”, ale te prace będą zlecone firmie, która wygra osobny przetarg, ogłoszony już przez Zarząd Dróg i Mostów. Otwarcie ofert zaplanowano na 15 stycznia.