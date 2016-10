Trwa Tydzień Konstytucyjny. Prawnicy odwiedzają szkoły

• Dlaczego konstytucja jest ważna dla młodych ludzi i jakie najważniejsze wiadomości trzeba jej przekazać?

– Warsztaty mają charakter bardzo praktyczny. Każdy prowadzący ma pewną swobodę przyjęcia metody rozmowy z uczniami. Prowadząc takie zajęcia przedstawiam młodzieży wizję budowy państwa od podstaw na bezludnej wyspie. Zastanawiamy się, co nam jest potrzebne do zbudowania państwa i jego struktur, przeprowadzamy uproszczone wybory, zastanawiamy się, które rozdziały Konstytucji są najważniejsze dla obywateli, w oparciu o przykłady młodzież dowiaduje się w jaki praktycznie sposób może chronić swoje praw zagwarantowane w Konstytucji, jak istotny jest szacunek dla państwa i jego organów oraz stosowanie się do ustalonych reguł postępowania – przestrzeganie prawa. Podczas warsztatów młodzież rozwiązuje konkretne kazusy, które były przedmiotem orzekania przez Trybunał Konstytucyjny, co wywołuje żywą dyskusję i spory. Pokazuje to im jak można mieć różne spojrzenia i przed jakimi dylematami staje Trybunał Konstytucyjny ważąc niejednokrotnie dwie równie uprawnione racje.

• Jakie jest zainteresowanie spotkaniami?

– Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem. W ankietach ewaluacyjnych, przeprowadzanych po ich zakończeniu, uczniowie podkreślają ich praktyczny aspekt oraz przyjazną i otwartą formę kontaktu prowadzącego z nimi. Podczas warsztatów staramy się wytworzyć atmosferę przyjaznej dyskusji, w której wymieniamy poglądy na temat konkretnych przykładów z życia wziętych. Jest to więc rozmowa o tym co ich osobiście może dotykać.

• Czy młodzież pyta o konflikt rządu z Trybunałem Konstytucyjnym i co im pan odpowiada?

– Osobiście nie miałem pytań o konflikt, jaki został wytworzony wokół Trybunału Konstytucyjnego. Staram się w czasie warsztatów pokazać praktycznie, na czym polega zasada trójpodziału władzy i jak istotnym, dla nas obywateli, jest respektowanie wyroków sądów i Trybunału Konstytucyjnego, nawet wówczas, gdy nie zgadzamy się z nimi.



Tydzień Konstytucyjny jest organizowany w całej Polsce przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy pod hasłem „Moja Konstytucja”. Jest to już druga edycja tej akcji. W całej Polsce bierze w niej udział ok. 380 szkół i ok. 350 prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników naukowych.