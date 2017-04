Uczniowie w mundurach. Dzień Otwarty w XIV LO w Lublinie

XIV LO było pierwszą szkołą w Lublinie, która otworzyła klasę mundurową. Uczniowie klas mundurowych oprócz realizacji ogólnego programu nauczania biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak m.in. edukacja wojskowa, strzelectwo, nurkowanie, skoki spadochronowe, czy survival. Na zakończenie nauki oprócz świadectwa otrzymują też certyfikat MEN o zakończeniu bloku zajęć mundurowych.

Dzięki temu są lepiej przygotowani do studiowania na uczelniach wojskowych lub do ubiegania się o przyjęcie do pracy w mundurówce.