Ul. Nadbystrzycka: Zapadł się fragment ulicy. Są utrudnienia

Zapadł się fragment ul. Nadbystrzyckiej w rejonie Politechniki Lubelskiej, gdzie jezdnia została podmyta wskutek awarii wodociągowej. Utrudnienia potrwają do wieczora

Samochody jadące od Zana w stronę centrum kierowane są na objazd przez ul. Zachodnią, skąd muszą się przedostać do ul. Glinianej, którą można wrócić do Nadbystrzyckiej. – Linie nr 8, 14, 15, 32, 39, 40, 44 i 152 mogą kursować z opóźnieniem – zastrzega Zarząd Transportu Miejskiego. Naprawa wodociągu może potrwać do wieczora, ubytek w nawierzchni zostanie uzupełniony betonowymi płytami, asfalt pojawi się tu najwcześniej w poniedziałek.