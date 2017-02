UMCS sprzedał działkę. Powstaną tam nowe prywatne akademiki

W 2015 roku 1,5-hektarową działkę na terenie dawnej jednostki wojskowej na sprzedaż wystawił Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Do przetargu stanęły dwie firmy. Wygrała go lubelska spółka Square Investment, która zaproponowała 12,6 mln zł. Transakcję sfinalizowano w pierwszej połowie lutego.

– Pieniądze wpłynęły na konto uniwersytetu, w związku z czym został przekazany akt notarialny. Inwestor przygotowuje już teren pod inwestycję – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

– Obecnie jesteśmy na etapie projektowania. W czerwcu bądź lipcu rozpoczniemy starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace chcielibyśmy rozpocząć jeszcze w tym roku – mówi Dariusz Pastuszak, prezes Square Investment.

Pod koniec ubiegłego roku spółka prezentowała wstępne wizualizacje inwestycji o nazwie International Campus Pagi. Koncepcja inwestora uległa jednak zmianie i obecnie trwa przygotowywanie nowych projektów. W planach jest powstanie czterech 10-piętrowych budynków, w których znajdzie się ok. tysiąc jedno i dwuosobowych mikoapartamentów. Zajmą łączną powierzchnię 22 tys. mkw.

– Na ok. 3 tys. mkw. znajdą się lokale usługowe, m.in. sklep spożywczy, oddział banku, klub fitness, przedszkole albo żłobek, czy salon fryzjerski. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi najemcami – wylicza Pastuszak.

Przygotowania do prac rozpoczęto od wycinki drzew i krzewów. Inwestor nie zdradza jednak ile z nich zniknie.

– Zgodnie z nowymi przepisami właściciel terenu może wyciąć drzewa o obwodzie pnia do 50 cm (do 100 cm w przypadku siedmiu gatunków – przyp. aut.) bez pozwolenia. W połowie lutego trafił do nas natomiast wniosek o wycięcie 93 drzew. Niebawem będzie rozpatrywany – mówi Joanna Bobowska, z biura prasowego Urzędu Miasta.

Mimo, że w Lublinie w ostatnich latach studentów ubywa, to popyt na miejsca w komercyjnych akademikach nie maleje. – Nasze domy studenckie są wypełnione w stu procentach. Z naszych informacji wynika, że wielu studentów poszukuje miejsca do zamieszkania w akademikach. Dlatego właśnie podejmując decyzję o sprzedaży działki przy ul. Pagi, naszą intencją od początku było to, aby w tym miejscu powstały mieszkania dla studentów – wyjaśnia Aneta Adamska.

Prywatne akademiki funkcjonują na terenie, bądź w sąsiedztwie kampusów UMCS, Politechniki Lubelskiej czy Uniwersytetu Medycznego. Przy ul. Chodźki takich budynków jest kilka. – Z moich obserwacji wynika, że korzystają z nich głownie studenci zagraniczni – zauważa Andrzej Goral, kierownik Działu Administrowania Domami Studenckimi UM.

Opłaty w prywatnych domach studenckich w Lublinie zaczynają się od 500 zł za miejsce.