Urząd Miasta kupił świecącego anioła. Będzie nową ozdobą deptaka

Ozdoby na latarniach jak zwykle zapewnią browary, które ustawią też świecące figury sań i renifera. Miasto zapłaci tylko za prąd. Choinką (składaną z tych co zwykle elementów) i lampkami na Ratuszu zajmie się MPK, a drzewko na pl. Po Farze ustawią Tarasy Zamkowe.

Samorząd Lublina wykłada za to pieniądze na nową ozdobę mającą stać przy Ratuszu, którą będzie 4,5-metrowy świecący anioł... zgodny ze strategią miasta.

– Figury aniołów na Starym Mieście już w ubiegłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów przyjeżdżających na święta do Lublina. Chętnie pozowali przy nich do zdjęć – podkreśla Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. – Anioły wpisują się w strategię marki Lublin - Miasto Inspiracji. Nawiązują do aniołów znajdujących się na freskach w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

Nowa ozdoba będzie kosztować 23 tys. złotych. Mniejsze anioły, które staną koło Trybunału Koronnego, kupiono już wcześniej, a ich przechowanie, transport i montaż kosztuje niecałe 3 tys. zł.

Włączenie całej tej iluminacji zaplanowane jest na 6 grudnia. Ozdoby mają świecić do połowy stycznia.

Za niecałe dwa tygodnie, 12 grudnia zacznie się rozstawianie bożonarodzeniowej szopki. Jej budowa, obsługa i ochrona będzie kosztować ok. 47 tys. zł. Stajenka będzie taka sama, jak w zeszłym roku i stanie w tym samym miejscu. Jej przeniesienie w pierwotną lokalizację przed Ratuszem sugerował urzędnikom miejski radny PiS, Mieczysław Ryba.

– Szopka ustawiona w tym miejscu jest bardziej widoczna, więcej przechodniów może uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu. Jest to istotne również dla wielu urzędników pracujących w Ratuszu – tłumaczył Ryba w piśmie do prezydenta.

Ale prezydent nie dał się namówić na przestawienie szopki. Radny dostał oficjalną odpowiedź, że lokalizacja przy bazylice jest bardziej praktyczna, bo w razie złej pogody można szybko przenieść się z kolędowaniem do gościnnych wnętrz klasztoru.

– Główne wydarzenia festiwalu rozgrywają się w obrębie Starego Miasta, a inaugurująca go Wigilia Starego Miasta gromadzi co roku tysiące lublinian – odpisuje radnemu Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta.

Tegoroczna Wigilia Starego Miasta zaplanowana jest na 18 grudnia. Do tej pory stajenka ma być już gotowa.