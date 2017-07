Uwaga kierowcy, będą duże utrudnienia na trasie z Lublina do Warszawy

Drogowcy będą montować belki tymczasowego wiaduktu kolejowego nad „17” w okolicy Lipówek koło Garwolina.

– Rozpoczęcie prac zaplanowano na noc ze środy na czwartek. Przy użyciu dźwigu położone zostaną dwie belki, a następnej nocy, z czwartku na piątek, dwie kolejne – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Terminem rezerwowym jest noc z piątku na sobotę.

Prace będą prowadzone od godz. 22 do 6, a samo układanie belek ok. godz. 3-4. Podczas przygotowań ruch może odbywać się wahadłowo, a przy układaniu belek ma zostać wstrzymany na kilkanaście minut.

Wiadukt kolejowy przecina obecną DK 17 i budowaną S17 na odcinku od obwodnicy Garwolina do węzła Kurów Zachód. Jest to 60-kilometrowy fragment S17. Koszt budowy to 2 miliardy złotych. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w połowie 2019 roku.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie w sprawie zezwoleń na realizację kolejnych dwóch odcinków przyszłej S17 – od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli oraz od obwodnicy Kołbieli i do obwodnicy Garwolina. Trwają prace nad dokumentacją obwodnicy Kołbieli, potrzebną do złożenia wniosku ZRID.