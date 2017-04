Uwaga na nocne przymrozki. Mogą być straty w sadach

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie ostrzega mieszkańców woj. lubelskiego o nocnych przymrozkach – przewiduje spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

To ma być już druga noc we wschodniej części Polski z tak niskimi temperaturami. A to za sprawą wyżu znad Skandynawii. Z północy napływa mroźne arktyczne powietrze. Z kolei na zachodzie kraju pogodę kształtuję płytki niż, przemieszczający się znad Danii nad Czechy.

Chłód dotyka nie tylko Lubelszczyznę – ostatnie dwie nocy były równie zimne na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i Małopolsce. Niska temperatura o tej porze roku może powodować spore straty, zwłaszcza w kwitnących już sadach.

Na razie nie zapowiada się na ocieplenie. Według prognoz, z arktycznym chłodem i przymrozkami będziemy mieli do czynienia przynajmniej do czwartkowej nocy.