Uwaga na utrudnienia! Zamkną część ul. Północnej, zmienią ruch na skrzyżowaniu

Utrudnienia zaczną się w piątek od ul. Północnej, która zostanie zamknięta dla ruchu między ul. Kosmowskiej i ul. Ducha, gdzie układana ma być wierzchnia warstwa asfaltu. Wjazd w ul. Północną możliwy będzie od al. Kompozytorów Polskich.

Z tego powodu, począwszy od godz. 9, autobusy linii 13 i 42 opuszczające Czechów będą wyjeżdżać z ul. Kosmowskiej przez tymczasowy łącznik do al. Solidarności. Natomiast jadąc na Czechów linie 13 i 42 będą kursować dość długim objazdem. Z al. Sikorskiego skręcą w prawo do al. Solidarności i dojadą aż do ronda na skrzyżowaniu z Lubomelską i al. Kompozytorów Polskich, po czym skręcą w ul. Północną, którą dotrą do ul. Kosmowskiej.

– W związku ze skierowaniem linii na objazd mogą występować opóźnienia w kursowaniu – ostrzega Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego.

Większe utrudnienia czekają kierowców w sobotę, kiedy to malowane ma być oznakowanie poziome na nowym rondzie pod wiaduktami. – Rejon skrzyżowania zostanie wyłączony z ruchu – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Ogólnodostępne będą wyłącznie estakady w ciągu al. Solidarności.

Zamknięta dla ruchu będzie ponadto dolna część al. Sikorskiego. Mieszkańcy Jagiellońskiej dojadą do domów tylko od strony al. Warszawskiej, zaś wyjadą przez al. Sikorskiego. Mieszkańcy ul. Ducha będą mieć zapewniony dojazd drogą serwisową.

Pomimo prac na rondzie autobusy mają kursować normalnie. – W sobotę nie będzie objazdów dla komunikacji miejskiej – potwierdza Zalewska.