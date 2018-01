Uwaga! Wieczorem drogi i chodniki mogą pokryć się lodem

W ciągu dnia w Lublinie i woj. lubelskim temperatura powietrza wynosi około 0 st. C. Wieczorem może spaść poniżej zera. Również wieczorem mogą się pojawić opady deszczu i mżawki. To może powodować lokalnie gołoledź - przestrzega portal Meteoprognoza.

Ostrzegamy przed gołoledzią! Już wieczorem powinna się pojawić na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Świętokrzyskim. Nocą na Podkarpaciu, w Małopolsce i terenach podgórskich. https://t.co/JhPJR202A1 pic.twitter.com/OC2WS40DlM — meteoprognoza.pl (@MeteoprognozaPL) 11 stycznia 2018

W piątek w ciągu dnia w woj. lubelskim może już padać śnieg. Prognozowana temperatura ma wynosić -1 st. C. Mróz do -3 st. C przewidywany jest w sobotę i niedzielę. To może być weekend z ładną pogodą, bo według meteorologów zachmurzenie będzie umiarkowane i małe.