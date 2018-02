W miejscu chaotycznej zabudowy powstaną nowe sklepy i mieszkania?

Nowy narożnik ul. Kunickiego i Wolskiej chce skomponować jedna z lubelskich firm. W miejscu chaotycznej i zdegradowanej zabudowy miałyby stanąć nowe budynki mieszkalne i usługowe sięgające aż do Czerniejówki. Ratusz wstępnie uznał, że to dobra propozycja

Lubelska spółka Strefa 1 chce od nowa urządzić cały teren u zbiegu ul. Kunickiego i Wolskiej (na zdjęciu). Planuje stworzenie nowej pierzei zbiegających się tu ulic. Mowa o wyburzeniu części istniejących budynków i zastąpienie ich nowoczesną zabudową.

Od strony Kunickiego i od Wolskiej miałyby się znaleźć budynki mieszkalne z lokalami usługowymi w parterach. Byłaby to zabudowa kaskadowa, czyli niższa od strony ulic, wyższa w głębi terenu, aż do sześciu pięter blisko brzegu Czerniejówki, gdzie również miałyby się znaleźć mieszkania.

Pewnego rodzaju osłoną od hałasu z linii kolejowej miałby tu być budynek wielopoziomowego parkingu. W centrum tego kwartału miałby stanąć nowy budynek usługowy (z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej) z wewnętrznym, zielonym dziedzińcem.

Zachowane byłyby budynki podlegające ochronie konserwatorskiej. Pierwszym z nich jest pałac Domańskich, eklektyczny budynek z drugiej połowy XIX wieku, który pewien czas temu był siedzibą ukraińskiego konsulatu. W tym budynku miałby powstać hotel i restauracja. Ochronie podlega również przyległa do pałacu nieduża kamienica przy Kunickiego 22, ta ze sklepem obuwniczym.

Spółka stara się o to, aby jej pomysł na urządzenie obszaru (przygotowany przez lubelską pracownię JPA Jabłoński) został wpisany przez Ratusz do planu zagospodarowania okolic Dworca Głównego PKP. Plan określi przeznaczenie gruntów w tej części miasta. Przesądzi o tym, gdzie będą mieszkania, gdzie hotele i sklepy, ustali też dopuszczalną wysokość nowych obiektów.

Projekt takiego planu został upubliczniony przez Ratusz latem zeszłego roku. Lubelska spółka, korzystając z prawa do zgłaszania uwag do projektu, przekazała urzędnikom alternatywną wersję planu, zakładającą opisane przez nas zmiany.

– Uwaga została uwzględniona – mówi Joanna Mużykowska z Wydziału Planowania w Urzędzie Miasta Lublin. Ale na szczegóły każe czekać do czasu, gdy gotowa będzie nowa wersja planu, uwzględniająca część zgłoszonych uwag, jak również koncepcję nowego dworca autobusowego przy Gazowej.

Nawet jeśli Rada Miasta zatwierdzi plan zagospodarowania umożliwiający nowe urządzenie narożnika ul. Kunickiego i Wolskiej, to nie od razu zajdą tu zmiany. Spółka Strefa 1 dopiero musiałaby kupić ten teren.

Spora część tego kwartału to nieruchomości po byłej fabryce obuwia, której właściciel przeniósł produkcję do nowego zakładu w strefie ekonomicznej na Felinie, a ziemię przy Kunickiego wystawił na sprzedaż.

Część obszaru zajmują kamienice Zarządu Nieruchomości Komunalnych, a to oznacza, że inwestor musiałby namówić władze Lublina, by wystawiły te działki na przetarg, a potem jeszcze ten przetarg wygrać.