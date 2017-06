W piątek ciepło, ale burzowo. Jak będzie w kolejnych dniach?

W piątek całej Polsce pojawią się przelotne opady deszczu. Prognozowane są burze, lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu.

Według serwisu IMGW powinniśmy się spodziewać 24 stopni Celsjusza w Lublinie. Od rana jest ciepło, ale wkrótce mogą pojawić się burze i deszcz.

Jak informuje Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych burz możemy spodziewać się dzisiaj od godz. 15 do godz. 21. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h - informuje Katarzyna Bednarek.

W sobotę będzie chłodniej, temperatura wyniesie tylko 19 stopni Celsjusza. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W niedzielę już cieplej. 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie.

Kolejne dni będą także ciepłe i słoneczne (od 23 do 28 stopni).