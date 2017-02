W walentynki w kościele więcej ludzi niż na pasterce. "Chcemy modlić się o prawdziwą miłość"

– W walentynki do kościoła przychodzi więcej ludzi niż na pasterkę – mówi proboszcz parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. To jeden z dwóch lubelskich kościołów gdzie przechowywane są relikwie patrona zakochanych

– Msze w intencji miłości odprawiane 14 lutego, cieszą się ogromną frekwencją – przyznaje ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. – W ubiegłym roku tego dnia w kościele było więcej osób niż w podczas pasterki.

Kościół przy ul. Bernardyńskiej jest jednym z dwóch w Lublinie (drugi to kościół na Czwartku) gdzie są przechowywane relikwie św. Walentego, patrona zakochanych. To najprawdopodobniej największy zbiór relikwii tego świętego w Europie. – Znajdują się w przeszklonej trumnie umieszczonej pod ołtarzem św. Walentego, gdzie jest również obraz z wizerunkiem świętego – opisuje proboszcz Matuszny. – Nie mamy szczegółowych danych od kiedy są w naszym kościele, ale zapewne od czasu przybycia do Lublina Bernardynów.

14 lutego, o godz. 18.30 w kościele wierni będą się modlić o miłość. Po mszy błogosławieństwo narzeczonych i pierścionków zaręczynowych. Być może będą też zaręczyny – pary, które swoją decyzję chciałyby uroczyście ogłosić w kościele, będą mogły to zrobić właśnie w najbliższy wtorek. – Na razie żadna para się do nas nie zgłosiła, ale do samego końca będziemy przygotowani aby ich pobłogosławić – dodaje ks. proboszcz Matuszny.

W walentynki na specjalną mszę zaprasza też parafia p.w. św. Mikołaja na Czwartku, gdzie również są relikwie św. Walentego (na zdjęciu).

– Chcemy modlić się o prawdziwą, autentyczną miłość – mówi ks. Piotr Kawałko, proboszcz parafii.

W tym roku po raz pierwszy można złożyć intencję do św. Walentego za pośrednictwem strony internetowej parafii. – Mamy nową stronę, która daje taką możliwość – dodaje ks. Kawałko. – Jest to sposób dużo szybszy i wygodniejszy.

Msza zbiorowa w intencji zakochanych w kościele przy ul. Słowikowskiego 1 rozpocznie się o godz. 18. Potem zaplanowano koncert odpustowy. W programie romantyczne pieśni znad Sekwany z I poł. XIX w.

Szkoła Miłości

W weekend 10-12 lutego Armia dzieci zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu pt. Szkoła Miłości. – Zapraszamy zarówno małżeństwa, pary, ale też singli i małżeństwa z dziećmi – mówi Paweł Skrzek, lider Armii Dzieci. – Dla dzieci są przygotowane zajęcia tematyczne.

W programie wydarzenia: uroczysta Eucharystia, czas uwielbienia i nauczania. Spotkanie rozpocznie się w piątek o godz. 17 (Hotel Focus, al. Warszawska). Koszt uczestnictwa to 130 zł.