Wichury i śnieżyce nad woj. lubelskim. Pogoda na weekend

Nocą nie doszło do poważniejszych wypadków na lubelskich drogach. Strażacy także nie mieli wielu poważnych interwencji.

Obecne warunki pogodowe nie powodują utrudnień w kursowaniu lubelskiej komunikacji miejskiej, także na podmiejskich trasach. Autobusy, jeżeli mają opóźnienia, to najwyżej kilkuminutowe. Nie ma też poważniejszych problemów z jazdą pociągów w naszym regionie. Opóźnienia są, ale raczej standardowe. O około pół godziny spóźniony jest pociąg TLK Uznam ze Świnoujścia przez Warszawę i Lublin do Rzeszowa. W Lublinie spodziewany jest około godz. 9.42.

Pogoda nie spowodowała też większych utrudnień na lotnisku. Samolot do Luton odleciał rano z 30 minutowym opóźnieniem.

Pogoda na piątek i weekend

Padało w nocy, będzie padać także w dzień. W piątek synoptycy przewidują przelotne opady śniegu w Lublinie i regionie. Temperatura ma wynosić od 0 do 1 st. C. Będzie też trochę wiało, w porywach do 70 km/h. Wiatr może powodować zawieje śnieżne. Padać będzie też w nocy z piątku na sobotę. Temperatura spadnie od -2 do -4 st. C.

Podobna pogoda jak w piątek będzie też w sobotę i niedzielę.