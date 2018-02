Więcej chętnych do Via Carpatia

Ekipa PO zostawiła plany budowy odcinka od Lubartowa przez Lublin do Rzeszowa w standardzie drogi dwujezdniowej ekspresowej

Kolejne państwa przyłączą się do projektu Via Carpatia. Zwiększa to szanse na uzyskanie unijnego wsparcie budowy tej drogi, która w Polsce będzie biegła m.in. z Białegostoku, przez Lublin do Rzeszowa

W najbliższych tygodniach swój udział w Via Carpatia zgłosi Białoruś, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Serbia. Droga ma połączyć Litwę z Grecją. Polskę przetnie z północy na południe na odcinku 700 kilometrów. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że ma pieniądze na budowę polskiego odcinka Via Carpatia. Jest to olbrzymia kwota 30 mld zł.

– Pomysł pozyskiwania kolejnych sprzymierzeńców dla Via Carpatia jest krokiem w dobrym kierunku. Większa liczba państw zaangażowanych w ten projekt zwiększa szansę na wpisanie tej drogi do europejskiego programu Ten-T – mówi Stanisław Żmijan, lubelski poseł PO.

A programu Ten-T to budowa transeuropejskiej sieci dróg, połączeń wodnych, powietrznych i kolejowych. Uczestnictwo w tym programie oznacza pewne dofinansowanie z unijnej kasy.

– Budowa tej drogi podwyższy nie tylko jakość życia, ale ma także olbrzymie znaczenie gospodarcze. Połączy kraje o podobnym poziomie rozwoju. A to korzystnie wpłynie na ich rozwój – dodaje Artur Soboń, poseł PiS ze Świdnika.

W naszym regionie Via Carpatia pokrywa się z S19

Ekipa PO zostawiła plany budowy odcinka od Lubartowa przez Lublin do Rzeszowa w standardzie drogi dwujezdniowej ekspresowej. W przygotowaniu jest już cały odcinek przyszłej S19 od granicy z woj. mazowieckim na północy do obwodnicy Lublina.

– W grudniu 2017 podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych dla sześciu odcinków o długości ponad 81 km pomiędzy granicą województw a węzłem Lubartów Północ – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Zawarto już także umowę na odcinek do obwodnicy Lublina. Budowa tego fragmentu ma się zakończyć w 2024 roku.

W październiku ubiegłego roku podpisano umowy na realizację, w trybie projektuj i buduj, trzech odcinków S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie – łącznie to 33 km. Wykonawcy pracują już nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID, rozpoczną budowę.

W lutym drogowcy chcą podpisać umowy na kolejne trzy odcinki: od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika, łącznie ok. 42 km. Ich budowa potrwa do połowy 2021 roku.

Lubelski Oddział GDDKiA odpowiada także za przygotowanie i realizację ponad 32 km S19 na terenie woj. mazowieckiego. Ten odcinek ma zostać oddany do użytku w 2025 roku.