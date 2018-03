Prezydent miasta wystąpił do radnych o to, by zabezpieczyli na ten cel 500 tys. zł w tegorocznym budżecie Lublina.

750 metrowa jezdnia biegnąca od Zana do Wileńskiej ma być gruntownie odnowiona, a wzdłuż jezdni wyznaczone mają być nowe miejsca parkingowe.