Wojewoda Czarnek youtuberem. "Żuk przytulił ponad ćwierć miliona złotych, a nawet piwa nie postawił"

Prezydent Krzysztof Żuk przytulił ponad ćwierć miliona złotych, a nawet piwa nie postawił – puszcza oko do widzów swojego wideobloga wojewoda Przemysław Czarnek (PiS). W ramach „prywatnej inicjatywy” nagrał już 17 odcinków, rekordowy miał 1100 wyświetleń



„Polska to nie wstyd” – tak nazywa się oficjalny kanał wojewody w serwisie Youtube. Najnowsze, blisko pięciominutowe nagranie pojawiło się w ostatnią sobotę. Przemysław Czarnek komentuje w nim piątkową konferencję lokalnych działaczy PSL, którzy skrytykowali wprowadzaną przez rząd PiS reformę edukacji.

„Za dużo pan w Brukseli siedzi”

Dostało się m.in. europosłowi Krzysztofowi Hetmanowi, który stwierdził, że nikt nie wie, jaki jest cel planowanych zmian, a jest obawa, że mają one służyć głównie wymianie dyrektorów szkół.

– Jest projekt ustawy. Nie czytał pan? – pyta z ekranu wojewoda i atakuje Hetmana: Za dużo pan w Brukseli siedzi. Ale powiem panu więcej. Takie straszenie jest fajne, tylko to jest taki kit. Bo takie wyrzucanie z pracy to co to za straszenie? Niech pan powie tym dyrektorom, na ucho panu powiem, że PiS ich wszystkich pozamyka! To dopiero będzie hicior! A że absurd? Dawno granice absurdu zostały przekroczone.