Lublin: Są nowe nazwy ulic. Znikają ul. Hempla i I Armii Wojska Polskiego

Mówi ona o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W związku z tym zmienione musiały zostać nazwy ulic, placów czy skwerów upamiętniających „osoby, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny”.

Samorządy czas na to miały do 2 września. Tam, gdzie niewygodnych patronów nie zmieniły lokalne władze, może to zrobić wojewoda, wydając tzw. zarządzenie zastępcze. Miał na to trzy miesiące, ale ten termin wydłużono, tłumacząc to przewidzianym w przepisach oczekiwaniem na opinię Instytutu Pamięci Narodowej.

Wojewoda o swojej decyzji poinformował 13 grudnia. - To symboliczna data. To data wprowadzenia stanu wojennego, który był apogeum, ale też punktem zwrotnym komunizmu - podkreśla wojewoda Przemysław Czarnek - 13 grudnia 2017 roku nastąpił ostateczny akt dekomunizacyjnej, która powinna mieć miejsce w 1989, a najpóźniej w 1990 roku. To, że trwało to tyle lat to wstyd dla II RP.