WOŚP 2017: W Lubelskiem zebrano 1,2 mln zł. Ale to nie koniec

Najwięcej pieniędzy zebrali wolontariusze w Lublinie – ponad 283 tys. zł, Zamościu – 155 tys. zł i Białej Podlaskiej – blisko 129 tys. zł. – W porównaniu do naszych ubiegłorocznych podsumowań z trzeciego dnia po finale, to tegoroczne kwoty są znacznie wyższe. Te sumy mogą się jeszcze zmienić, bo pieniądze cały czas do nas spływają. Liczymy je do końca stycznia – mówi Ewa Chodor z Banku Pekao SA.

Sporo udało się zebrać też w Chełmie – 118,5 tys. zł, Puławach – 89,5 tys. zł i Świdniku – 65,4 tys. zł. W całym województwie do puszek WOŚP trafiło 1,2 mln zł.

– Ta kwota prawdopodobnie się jeszcze podwoi. Podobną sytuację mieliśmy w ubiegłym roku, kiedy porównywaliśmy sumy przeliczone z dnia finału z podsumowaniem pod koniec stycznia – mówi Chodor.

W ramach 25. finału prezent od WOŚP dostało Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

– To samochód o wartości 72 tys. zł, który służy już naszej pielęgniarce do dojazdów do pacjentów. Spadło nam to jak z nieba, bo auto było bardzo potrzebne – mówi o. Filip Buczyński, założyciel i prezes hospicjum. – To już drugie, które dostaliśmy od WOŚP – podkreśla.

Od lat hospicjum korzysta także ze sprzętu medycznego, który dostało od WOŚP. – Koncentraty tlenu, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, łóżka rehabilitacyjne – wylicza o. Buczyński. – To profesjonalny sprzęt, który służy nam w hospicjum domowym. Jego wartość, razem z pierwszym autem, to 170 tys. zł.

Pieniądze z tegorocznego finału WOŚP będą przeznaczone zostaną na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Wczoraj była to kwota ponad 62 mln, ale pieniądze cały czas spływają.

Sprzęt dla 15 szpitali w regionie

W pierwszym kwartale tego roku na oddziały dziecięce 15 szpitali z naszego województwa trafi specjalistyczny sprzęt od WOŚP. To m.in. łóżka szpitalne, aparaty USG i EKG, lokalizatory naczyń krwionośnych i kardiomonitory. Szpitale dostaną też holtery ABPM i EKG kardiomonitory, pulsoksymetry oraz pompy strzykawkowe i objętościowe.