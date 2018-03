Wybieramy dzieci do piłkarskiej asysty na mecz Polska – Litwa

W związku ze zbliżającym się meczem reprezentacji młodzieżowych Polski i Litwy, który odbędzie się we wtorek 27 marca o godz. 18 na Arenie Lublin, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wybieramy dzieci, które dołączą do tzw. piłkarskiej asysty i wyprowadzą zawodników na boisko. Płeć i wiek nie mają znaczenia, liczy się tylko wzrost: 128-134 cm (!). Dzieci wyprowadzą piłkarzy na boisko, a potem – każde razem z opiekunem, obejrzą mecz z trybun Areny.

Aby wziąć udział w konkursie rodzice powinni przysyłać do redakcji Dziennika Wschodniego zgłoszenie: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna, telefon i mail opiekuna (koniecznie!). Kandydatury wraz ze zdjęciem i zgodą na publikację wizerunku na należy wysłać na mail: promocja@dziennikwschodni.pl. Na zgłoszenia czekamy od dzisiaj do poniedziałku 19 marca, do godz. 12.

Zdjęcia dzieci wraz z opisem zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl. Nasi czytelnicy drogą głosowania wybiorą zwycięzców konkursu. Liczy się więc pomysłowość i kreatywność rodziców przy wybieraniu konkursowego zdjęcia. Głosowanie potrwa do czwartku 22 marca do 12. Wygrają dzieci z największą liczbą głosów.

Organizatorzy meczu zadzwonią do opiekunów dzieci i uzgodnią szczegóły. Do asysty zostanie wybranych 15 dzieci plus 3 rezerwowe. Wszyscy na pewno wejdą na mecz. Zapraszamy do naszej zabawy.