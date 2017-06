Wykład ambasador Izraela na KUL. Trzeba się zapisać

19 czerwca gościem KUL będzie ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, która w ramach cyklu wykładów otwartych „Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa” wygłosi wykład zatytułowany „From the ideology of the melting pot to Jewish multiculturalism”. Spotkanie odbędzie się o godz. 11.00 w sali 618 Kolegium Jana Pawła II.

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Do 14 czerwca trzeba wysłać zgłoszenie na adres: rzecznik@kul.pl. Uczestnicy wydarzenia powinni zabrać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Na wykład nie będzie można wnieść toreb.