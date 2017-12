Lublin: Wykonawcy chcą za dużo za budowę nowej hali. Co zrobi uczelnia?

Do ogłoszonego przez uniwersytet przetargu wykonawcy mogli zgłaszać się do wczoraj. Wpłynęło siedem ofert w wysokości od 53,6 mln zł do 73,8 mln zł. I tu jest problem, bo władze uniwersytetu oszacowały koszt inwestycji na 47,8 mln zł.

– Najtańsza propozycja jest o ponad 6 mln droższa, niż zamierzaliśmy przeznaczyć na ten cel – przyznaje Włodzimierz Matysiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego. – Po ponownym przeanalizowaniu ofert podejmiemy decyzję, co do dalszego postępowania – dodaje.

Wiele wskazuje na to, że przetarg zostanie ogłoszony na nowo.

Nowa hala powstanie na terenie uczelnianego kampusu przy ul. Chodźki, w sąsiedztwie obecnej, która po ukończeniu inwestycji ma zostać wyburzona. W obiekcie mają znaleźć się m.in.: wielofunkcyjna sala sportowo-widowiskowa z trybunami na 800 osób, ścianka wspinaczkowa, siłownia, sale do fitnessu, ćwiczeń aerobowych, squasha, tenisa stołowego i sportów walki oraz gabinety medycyny sportowej. W budynku będzie się mieścił także studencki klub „Medyk” oraz pomieszczenia uczelnianego zespołu pieśni i tańca.

Na zewnątrz mają powstać boiska m.in. do koszykówki, siatkówki plażowej i tenisa oraz siłownia „pod chmurką”. Do kompleksu będzie można dojechać nową drogą dojazdową od strony al. Smorawińskiego. Nowa hala ma być gotowa do końca marca 2019 roku.