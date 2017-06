Wyniki matur 2017 Lubelskie. Jak wypadli nasi maturzyści? Ilu zdało egzamin?

W Lubelskiem do egzaminu przystąpiło 16 798 osób. Zdało 13 055, czyli 78 proc. Wśród nich 11 227 to absolwenci liceów, a 5 571 techników. Wśród tych pierwszych zdało 84 proc. przestępujących do egzaminu. Wśród tych drugich 65 proc.

22 proc. maturzystów nie zdało egzaminu. 16 proc. ma jeszcze szansę na poprawke w sierpniu. 6 proc. nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.

Wkrótce więcej informacji.

