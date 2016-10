Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 14 przed skrzyżowaniem z al. Solidarności. Na nagraniu widać rowerzystę, który wjeżdża na buspas. Chwilę później dochodzi do zderzenia z samochodem. 28-latek odbija się od maski citroena i upada kilka metrów dalej.

- Rowerzysta wjechał na buspas, czego nie powinien robić. Prawdopodobnie chciał jeszcze skręcić w lewo przejeżdżając linię ciągłą. Wtedy doszło do zderzenia z samochodem. Kierowca citroena próbował jeszcze uniknąć zderzenia, dlatego wjechał na buspas - mówi podkom. Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. - Są to jednak wstępne ustalenia. Sprawa jest wyjaśniana - zaznacza podkom. Fjiołek.

28-letni cyklista trafił do szpitala. Nic groźnego mu się nie stało.