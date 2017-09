Gwiazdy sportu naturalnej wielkości, organy ludzkiego ciała, bohaterowie Star Wars i scenki ż życia i baśni - do 5 listopada w Outlet Center oglądać można największą w Polsce wystawę budowli z klocków Lego.

Klocki przyjechały do Lublina 17 tirami, by przy ul. Mełgiewskiej zająć powierzchnię 2 tys. mkw. Największe wrażenie zrobi najprawdopodobniej wykonany z miliona klocków Air Force One, czyli samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- Jest wykonany w skali 1:7. Ma prawie 11 metrów długości, niemal 10 metrów rozpiętości skrzydeł i blisko 3 metry wysokości – wylicza Rafał Szymański, organizator wystawy. - Zwiedzający mogą zajrzeć do środka samolotu i podejrzeć zbudowane z klocków sceny historyczne z udziałem najważniejszych osób w Stanach Zjednoczonych oraz zobaczyć multimedialną prezentację przedstawiającą najciekawsze informacje dotyczące prezydenckiego samolotu oraz scenki rozgrywające się na jego pokładzie.

Fanów sportu zainteresują natomiast figury Roberta Lewandowskiego (wykonana z 70 tysięcy klocków), Agnieszki Radwańskiej (z 40 tysięcy klocków), Marcina Gortata (214- centymetrową figurę wykonano z 120.013 elementów) oraz Rafała Sonika i jego quada, na którym wygrał rajd Dakar (z 250 tys. klocków). Sama część sportowa wystawy została tworzona przez 15 konstruktorów i budowniczych przez 3 miesiące.

- Na wystawie znajduje się także Human Body, czyli nietypowa lekcja biologii – dodaje Szymański. - Fascynujące modele ukazujące budowę układów i narządów wewnętrznych człowieka, pozwalają najmłodszym na zdobycie wiadomości na temat funkcjonowania organizmu, a starszym na sprawdzenie wiedzy na temat anatomii i fizjologii. Naukę ułatwią i uprzyjemnią eksponaty wykonane z klocków Lego. Można zobaczyć precyzyjnie zbudowanie podstawowe narządy człowieka, takie jak: mózg i serce, jak również układ oddechowy, pokarmowy i kostny.

Nie zawiodą się także fani Star Wars oraz miłośnicy Hobbita, których zainteresuje Erebor, Samotna Góra (ciekawostka - makieta o wysokości 205 cm pochłonęła 120 tys. klocków i rok pracy budowniczego). Niezapomniane wrażenia zapewniają również makiety kolejowe z jeżdżącymi pociągami z klocków LEGO. Wyjątkowym dodatkiem są także makiety autorskie, m.in. Baza Księżycowa, Wioska i Zamek Średniowieczny oraz makieta przedstawiająca dworek w Soplicowie.

- Mama, zobacz! Mam ten pojazd w domu – cieszył się 5-letni Kuba, który oglądał wystawę jeszcze przed jej premierowym otwarciem.

- Zobacz! Tam jest Scooby Doo! – ciągnęła tatę za ręka dziewczynka z blond kucykami. – I Mixele. Chodźmy zobaczyć Mixele.

- Najciekawsza jest scena przedstawiająca stan wojenny w Polsce. Pokazane są zarówno kolejki, jak czołgi na ulicach. Warto przyjrzeć się detalom. Urzekł mnie pokoik, w którym „spiskowali” członkowie Solidarności – opowiada pani Partycja.

Po wystawie dzieci mogą bawić się w Fun parku, czyli strefie zabaw z klockami oraz obejrzeć pokaz w Kinie Edukacyjnym, w którym prezentowany jest świat nauki przez pryzmat klocków Lego.

Wystawa zostanie otwarta 2 września. Bilety (w zależności od daty i wielkości grupy) od 10 do 19 zł

Szczegóły i sprzedaż biletów w systemie online na www.wystawaklockow.pl